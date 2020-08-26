В Орле заявили о долгах за капремонт в сумме 226 млн рублей

Бизнес-омбудсмен высказался о задолженности перед поставщиками.

Как уже рассказывал «Орелград», при прокуратуре Орловской области состоялось заседание общественного Совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса. Оно было посвящено проблеме ликвидации задолженности перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Было отмечено, что в этом году в результате мер реагирования органов прокуратуры заказчики погасили долги перед поставщиками и подрядчиками на 195 миллионов рублей. Вместе с тем сумма оставшихся долгов составляет 394 миллиона рублей.

Принявший в заседании участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации. По его словам, от бизнеса регулярно поступают жалобы на несвоевременную оплату за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары для государственных и муниципальных нужд. Анализ показал, что наибольшая кредиторская задолженность по состоянию на 1 августа 2020 года сложилась в Орле, а также в Орловском и Малоархангельском районах.

«Также волнует сложившаяся ситуация с задолженностью Фонда капитального ремонта, в нарушение действующего законодательства по различным причинам образовалась задолженность перед субъектами бизнеса в сумме 226 миллионов рублей», — отметил в своем выступлении Евгений Лыкин.

В аппарате бизнес-омбудсмена обратили внимание и на то, что долги вынуждают предпринимателей обращаться в суды, чтобы взыскать положенные им по контракту деньги с муниципальных учреждений и администраций. В случае удовлетворения исковых требований, а такое происходит достаточно часто, проигравшую сторону обязывают уплатить пени и штрафы. Это означает, что бюджет несет дополнительные расходы, в том числе и судебные.

Кроме того, по мнению Евгения Лыкина, для малого и среднего бизнеса несвоевременная оплата чревата негативными последствиями, ведь крупные суммы, на которые они рассчитывают, фактически выводятся из их оборота. Это может «поспособствовать полному прекращению предпринимательской деятельности, банкротству».

ИА «Орелград»