Суд закрыл дело о гибели рабочего под Орлом

Мастер мценского ООО отделался судебным штрафом.

Мценский районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного ранее в отношении мастера одного из местных ООО. Мужчину подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как следует из материалов, он работал в ООО мастером строительно-монтажных работ и был обязан контролировать соблюдение рабочими правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины. Происшествие произошло в декабре 2019 года, когда рабочая бригада ремонтировала мост через реку Зуша в створе улицы Карла Маркса в Мценске.

Органами предварительного расследования было установлено, что мастер допустил к демонтажу опалубных щитов, прикрепленных на высоте около 6 метров на опоре моста, рабочего по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Монтажник посоветовался с двумя коллегами, и они совместно приняли решение о демонтаже части металлических ограждений строительных лесов. По их мнению, это облегчило бы выполнение поставленной мастером задачи. Однако они не учли то, что именно эти ограждения обеспечивали безопасность при работе на высоте.

В результате один из троих рабочих потерял равновесие и упал со строительных лесов на землю с высоты 6 метров. Если бы ограждения остались на месте, трагедии бы не произошло. В результате падения мужчина получил множественные травмы. Он был доставлен в Мценскую ЦРБ, где спустя несколько часов скончался от травматического шока вследствие закрытой сочетанной тупой травмы тела.

Дело на мастера завели потому, что он в нарушение правил отсутствовал при проведении работ на высоте и, следовательно, не мог проконтролировать действия своих подчиненных. Впрочем, старший следователь Мценского МСО СУ СК России по Орловской области обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении мастера и применении в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подозреваемый поддержал это ходатайство, согласившись с существом обвинения. При этом он просил учесть имущественное положение его семьи, которое позволяет уплатить судебный штраф. В результате уголовное дело было прекращено. Теперь мужчине предстоит уплатить судебный штраф в размере 70 тысяч рублей, на что суд отвел ему 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

ИА «Орелград»