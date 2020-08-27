В Орле рассказали, как коронавирус изменит жизнь школьников

Особенности нового учебного года обсудили на совещании в администрации Орла.

Пандемия коронавируса заставила чиновников поменять формат школьного обучения. Чем будущий учебный год будет отличаться от предыдущего, говорили на совещании в администрации Орла 26 августа.

По информации начальника соцблока Екатерины Данилевской, теперь день работников школ будет начинаться с дезинфекции классных кабинетов, рекреаций и санузлов, а учеников — с измерения температуры. Для соблюдения требований безопасности школьников уже закуплено 292 рециркулятора воздуха, 274 бесконтактных термометра, 3 124 антисептика. На эти цели из бюджета выделили 8,5 млн рублей.

Учебный год во всех орловских школах начнется без традиционных линеек. «В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в общеобразовательных учреждениях также введен запрет на проведение массовых мероприятий до 31 декабря 2020 года», — рассказала Данилевская.

Для учеников каждого класса в школах выделили свой кабинет. Учителя будут приходить к ученикам. Выходить из своего класса дети будут только для занятий по тем предметам, где требуется специальная техника — например, на химию или информатику. Расписание звонков тоже поправят. чтобы не создавать толкучки в коридорах.

— Ожидаются изменения и в схеме питания школьников. В соответствии с Указом Президента РФ, с 1 сентября 2020 года учащиеся 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание. В Орле эта практика и так реализуется, но, поскольку на реализацию возложенных полномочий будут выделяться федеральные средства, качество завтраков и обедов улучшится, — пообещала замглавы администрации.

Если раньше первый приём пищи обходился в 40 рублей, то теперь его стоимость составит 56,4 рубля на ребёнка. Увеличилось финансирование и на второй приём пищи: 60 рублей вместо 58 рублей. Исходя из расширенных финансовых возможностей совместно с Роспотребнадзором уже переработано меню.

ИА «Орелград»