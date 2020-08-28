Бросившего гранату на заправке орловца посадили в тюрьму

28.8.2020 | 14:16 Важное, Новости, Происшествия

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Ближайшие полтора года мужчина проведет в неволе

Суд в Орле приговорил 50-летнего мужчину к 1,5 годам колонии-поселении за бросок гранаты на заправке. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 13 сентября 2018 года на АЗС на пересечении улиц Полесской и Цветаева. Мужчина поссорился с бывшим работодателем, после чего кинул гранату РГД-5 в сторону припаркованной иномарки. Её осколки повредили транспортное средство, никто из людей не пострадал.

Орловца осудили по трем статьям Уголовного кодекса — за угрозу убийством, незаконное хранение взрывного устройство и умышленное повреждение имущества. Кроме срока в колонии-поселении, он заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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