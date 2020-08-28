Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 105

28.8.2020 | 10:24 Новости, Общество

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За сутки скончался еще один человек

Число умерших от коронавируса в Орловской области достигло 105, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки скончался еще один пациент.

Вместе с тем медики диагностировали COVID-19 еще у 40 жителей Орловской области, общее число достигло 6889. Выздоровел 5461 человек (+42 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 980 405, за сутки болезнь подтвердилась у 4829 человек. Из них 1103 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 798 466 человек, умерли 16 914.

ИА «Орелград»

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