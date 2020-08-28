Эксперт: история с ДТП ставит крест на шансах Мосина избраться в горсовет

Политконсультант Дмитрий Фетисов оценил всплывший факт из биографии кандидата от КПРФ

Информация о бегстве с места ДТП лишает последних шансов кандидата в горсовет от КПРФ Вадима Мосина избраться в парламент, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. История грозит коммунисту, который позиционирует себя членом команды губернатора Андрея Клычкова, падением и без того низких рейтингов.

«Для самого Мосина, у которого очень слабые рейтинги на округе, и он заметно уступает в гонке [конкуренту от «Единой России» Владиславу] Числову и [самовыдвиженцу Сергею] Елесину, вот эта история, получившая широкую огласку в СМИ, почти ставит крест на каких-либо его шансах избраться в горсовет. Даже если для его поддержки будет задействован серьезный административный ресурс — можно говорить, что Мосин де-факто выбивает из предвыборной гонки», — сказал Фетисов «Орелграду».

Всплывшие факты наносят серьезный репутационный удар и по губернатору Андрею Клычкову, добавляет эксперт. В кулуарах говорят, что губернатор обсуждал ситуацию на округе №19 на уровне руководства «Единой России» и сотрудниками администрации президента, чем обозначил к нему особый интерес. Так что Москва пристально следит за округом №19, и вскрывшееся судебное дело ничего хорошего Клычкову не принесет, уверен Фетисов.

«Тем более что Мосин позиционирует себя как человек из команды губернатора. Скорее всего, Клычкову придется забыть о применении в пользу Мосина административного ресурса», — предполагает собеседник агентства.

Ранее в Сети обнаружились материалы суда, который рассматривал протокол на Мосина. В мае 2013 года на улице Латышских стрелков кандидат от КПРФ врезался в припаркованную машину, после чего уехал с места происшествия. Розыском Мосина занималась полиция. В итоге суд на год лишил его водительских прав.

Округ №19 расположен в Заводском районе Орла. Соперниками Мосина являются самовыдвиженец Сергей Елесин, главный редактор «Орелграда» Владислав Числов, а также однофамильцы Мосина и Елесина.

ИА «Орелград»