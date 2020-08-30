Несанкционированную свалку нашли на частной земле под Орлом

30.8.2020 | 18:34 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Хозяйку захламленной земли наказали крупным штрафом.

Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В июле этого года инспекторы ведомства провели плановый рейд. Они осматривали участки из состава земель сельхозназначения, расположенные в Орловском районе. Напомним, такие земли по закону должны быть вовлечены в оборот.

На территории Сабуровского сельского поселения инспекторы наткнулись на участок площадью более 66,6 тысячи квадратных метров, который явно уже давно по целевому назначению не используется. Значительная его часть заросла кустарником и сорной травой.

Более того, на этом участке была обнаружена несанкционированная свалка отходов. Сообщается, что мусор лежит на бетонном покрытии. Инспекторы тщательно зафиксировали данный факт. Судя по информации ТУ Россельхознадзора, это был в основном строительный мусор и бытовые отходы: доски, стекловата, железо, полиэтиленовые пакеты, пластмассовая и стеклянная тара и другое. Площадь свалки составляет около 50 квадратных метров.

Согласно выписке из ЕГРН указанный земельный участок принадлежит на праве собственности некой гражданке РФ с 2012 года. Ее-то ведомство и привлекло к административной ответственности. Гражданку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования