Несанкционированную свалку нашли на частной земле под Орлом

Хозяйку захламленной земли наказали крупным штрафом.

Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В июле этого года инспекторы ведомства провели плановый рейд. Они осматривали участки из состава земель сельхозназначения, расположенные в Орловском районе. Напомним, такие земли по закону должны быть вовлечены в оборот.

На территории Сабуровского сельского поселения инспекторы наткнулись на участок площадью более 66,6 тысячи квадратных метров, который явно уже давно по целевому назначению не используется. Значительная его часть заросла кустарником и сорной травой.

Более того, на этом участке была обнаружена несанкционированная свалка отходов. Сообщается, что мусор лежит на бетонном покрытии. Инспекторы тщательно зафиксировали данный факт. Судя по информации ТУ Россельхознадзора, это был в основном строительный мусор и бытовые отходы: доски, стекловата, железо, полиэтиленовые пакеты, пластмассовая и стеклянная тара и другое. Площадь свалки составляет около 50 квадратных метров.

Согласно выписке из ЕГРН указанный земельный участок принадлежит на праве собственности некой гражданке РФ с 2012 года. Ее-то ведомство и привлекло к административной ответственности. Гражданку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»