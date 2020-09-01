В Орле построят еще одну школу

А для нескольких учебных заведений возведут пристройки.

На улице Зеленина в Орла появится новая школа на 1225 мест. Учебное заведение возведут в рамках нацпроекта «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Сообщается, что заказчик строительства новой школы – МУК «УКС г.Орла». Проект уже находится на экспертизе АУ ОО «Орелгосэкспертиза». «К нему предъявлены замечания, которые устраняются», — уточнили в мэрии.

Также в Орле планируют возвести несколько пристроек к существующим школам. Так, при лицее №40 появится отдельное здание для начальной школы примерно на 500 мест.

— Муниципальный контракт на проектирование пристройки к лицею №40 заключен 21 апреля 2020 года с ООО «НЭП». Его стоимость – 3,96 млн рублей. Однако планы здания начальной школы и генеральный план не удовлетворили УКС, и в адрес ООО «НЭП» направлена претензия. Готовятся материалы к досрочному расторжению контракта, — рассказали в пресс-службе.

Дополнительные места появятся и в школе №50: здесь запланированы пристройки для начальной и средней школы. Сообщается, что обе они рассчитаны примерно на 350 учеников. Проектированием с 20 мая 2020 года занимается ООО «АгроПромИнжениринг-П». Стоимость муниципального контракта – 3,262 млн рублей.

— Также в ближайшее время в Орле в рамках реализации национального проекта «Демография» появятся новые детские сады. Так, в декабре 2020 года будет предъявлен к сдаче объект в микрорайоне №6, а в июле 2021 года — на ул. Планерной. Еще два детских садика находятся на стадии проектирования, — рассказали в мэрии.

ИА «Орелград»