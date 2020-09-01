В Орловской области изменят правила выдачи путевок на охоту

Облсовет в первом чтении внес поправки в закон об охоте.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении одобрили проект внесения изменений в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области». После его принятия в окончательной редакции охотникам предстоит получать разрешения по новым правилам.

Сейчас путевки «разыгрываются» в порядке очередности регистрации заявлений в зависимости от даты и времени их поступления. При этом учитываются квоты добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной способности охотничьих угодий. В новой редакции предлагается изменить порядок. В частности, будет учитываться участие охотников «в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки и американской норки, сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. Предлагается 50 процентов разрешений распределять между охотниками, участвовавшими в вышеперечисленных мероприятиях, а оставшиеся 50 процентов разрешений – между всеми желающими.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, это «будет способствовать обеспечению устойчивого развития отрасли охотничьего хозяйства, прозрачности порядка распределения разрешений, повышению доступности охоты для граждан, стимулированию охотников к участию в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов».

При этом порядок распределения разрешений на добычу других видов охотничьих ресурсов между физическими лицами, в общедоступных охотничьих угодьях на территории Орловской области, не изменится. Согласно сведениям государственного охотхозяйственного реестра, в Орловской области насчитывается более 24 тысяч охотников. Парламентариев заверили, что «реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области».

ИА «Орелград»