Орловец ловко обчистил банковский счет собутыльника

Для совершения кражи он использовал карту бывшей жены.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в краже мобильного телефона и тайном хищении денежных средств с банковского счета. Жертвой преступника стал его же приятель.

Было установлено, что в марте 2020 года в гости к подсудимому пришел его знакомый, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Гость ушел, потеряв свой мобильный телефон. Хозяин дома нашел аппарат ранним утром на своем пороге. Однако владельцу он его не вернул.

Более того, злоумышленнику удалось войти в банковское приложение и перевести со счета приятеля на свою карту 7400 рублей. Спустя две недели он повторил операцию, только на сей раз использовал банковскую карту бывшей супруги, на которую перевел еще 5000 рублей. Деньги затем он обналичил в банкомате и потратил на личные нужды.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.

ИА «Орелград»