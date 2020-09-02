В Орловской области зарегистрировали 7 ложных вызовов

В каждом случае экстренные службы реагировали, хотя реально помощь не требовалась.

В Орловской области в текущем году было зарегистрировано семь ложных вызовов. Такие данные привели в Главном управлении МЧС по региону. Лидером стал Болховский район, на который пришлось два ложных вызова. Еще по одному было зарегистрировано в Покровском, Орловском и Шаблыкинском районах, а также в городах Мценск и Ливны.

«Телефоны «01», «101» и «112» – первые и самые важные, которые должен знать каждый человек, — говорят в региональном ГУ МЧС. — Зачастую от этого зависит жизнь, и не только собственная. Но нередко эти номера становятся инструментом для хулиганства. В то время, как пожарные и спасатели отправляются на ложный вызов, кому-то действительно требуется помощь, но она приходит слишком поздно».

Для сравнения, за такой же период прошлого года в экстренные службы региона поступило 15 ложных сообщений. В ГУ МЧС считают, что сократить их количество помогли профилактические мероприятия. Кроме того, по всем таким случаям проводятся проверки с участием полиции, связистов, чиновниками администраций разного уровня и руководителями учреждений. Хулигана может ожидать суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности. Кроме того, по суду с него могут взыскать расходы, понесенные спецслужбами при реагировании на ложный вызов. Порой, это очень крупные суммы.

«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ граждане несут ответственность за заведомо ложное сообщение, — напоминают в ГУ МЧС. — Заведомо ложным сообщением признаются случаи, когда заявитель намеренно вводит в заблуждение экстренные службы или шутит, о том, что ему нужна помощь или где-то происходит пожар».

В ведомстве подчеркнули, что ложные вызовы всегда негативно отражаются на реагировании пожарно-спасательных подразделений.

ИА «Орелград»