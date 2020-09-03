В Ливнах 9-летний школьник попал под колеса

Ребенка «не заметил» 71-летний водитель «Лады».

Вчера, 2 сентября в Ливнах произошло ДТП: пенсионер на «Ладе Калине» сбил на «зебре» 9-летнего мальчика.

Авария произошла около 12.00. 71-летний водитель авто двигался по улице Мира со стороны улицы Денисова в направлении улицы Гайдара, пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

В районе дома №150 по улице Мира «Калина» наехала на мальчика, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали, рассказали в ведомстве.

Судя по времени, когда произошло ДТП, и возрасту ребенка можно предположить, что мальчик возвращался из школы.

ИА «Орелград»