В Орле бурно обсуждают отмену ЕНВД

Отмена популярного налога стала одной из самых обсуждаемых тем.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, предстоящая в 2021 году единого налога на вмененный доход стала одной из самых обсуждаемых тем в областной столице. В частности, ей уделяют много внимания на вебинарах, которые проводит налоговая служба.

Напомним, ЕНВД с 1 января будет отменен. В связи с этим у налогоплательщиков возникает множество вопросов. Например, нужно ли будет подавать заявление о снятии с учета? Нет, не нужно, снятие произойдет автоматически, говорят налоговики.

«Однако до конца 2020 года бизнесу на «вмененке» нужно выбрать новый налоговый режим, — пояснили в управлении ФНС по региону. — Если они не выберут его самостоятельно, то их переведут на общий режим налогообложения».

На такие вопросы и отвечают в ходе вебинаров специалисты камеральных отделов. Они также рассказывают об альтернативных налоговых режимах, которыми можно будет воспользоваться вместо ЕНВД. К примеру, в Орловской области по-прежнему будет действовать упрощенная и патентная системы налогообложения.

Кроме того, с 1 июля 2020 года в регионе заработал закон о льготном спецрежиме для самозанятых граждан, которые получили право платить налог на профессиональный доход. Выбрать подходящий для себя налоговый режим любой желающий может дистанционно, воспользовавшись специальным сервисом на сайте налоговой службы.

ИА «Орелград»