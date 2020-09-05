Орловская область получит миллионы на лаборатории

Областные власти договорились о федеральных субсидиях.

Правительство Орловской области подписало соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении региону целевых федеральных субсидий. Они будут выделены на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации.

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, подпись под соглашением с орловской стороны поставил заместитель председателя правительства по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. Соглашением предусмотрено, что в 2023 году из федерального бюджета Орловской области будет выделено на вышеуказанные цели 30,9 миллиона рублей. Регион же в порядке софинансирования должен будет добавить 312,6 тысячи рублей из собственных средств.

Кстати, именно управление ветеринарии было определено в качестве органа исполнительной власти Орловской области, уполномоченного на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

ИА «Орелград»