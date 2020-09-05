Под Орлом проведут рейды по местам отдыха подростков

Решение о проведении рейдов приняли власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района издала постановление о проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток под защитой закона». Исполнители этой операции проведут рейды по местам массового отдыха несовершеннолетних. Кроме того, они по утвержденному властями графику посетят семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении.

Как следует из документа, он принят в целях предупреждения безнадзорности, бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних. Профилактическая операция завершится 30 сентября. Одной из ее основных задач станет «оптимальное вовлечение несовершеннолетних группы социального риска в полноценную трудовую и досуговую деятельность, способствующую процессу развития личности».

Участникам операции предстоит выявить причины и условия, «способствующие безнадзорности, беспризорности и противоправному поведению несовершеннолетних» на территории Ливенского района. Также поставлена задача выявить неблагополучные семьи, о которых раньше не знали, и вскрыть факты неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, если таковые, конечно, найдутся.

Кстати, семьям и отдельно подросткам, которые оказались в социально опасном положении, обещают индивидуальные программы реабилитации. Еще одной задачей профилактической акции станет «выявление групп несовершеннолетних негативной направленности, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий».

В частности, в ходе рейдов предполагается выявление подростков, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, спиртные напитки и табачные изделия. Им будет оказана необходимая медицинская и реабилитационная помощь.

ИА «Орелград»