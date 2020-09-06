Орловские МФЦ начали оказывать новую услугу

Отныне орловцы в многофункциональных центрах могут получить свой ИНН.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, с 1 сентября был расширен перечень налоговых услуг, которые оказываются через государственные многофункциональные центры. Орловские МФЦ начали принимать заявления граждан о постановке на учет в налоговом органе и выдача или повторной выдаче физическим лицам свидетельств о постановке на учет (ИНН). Услуга предоставляется в рамках нового соглашения, которое было заключено областным МФЦ и областной же налоговой службой.

В управлении ФНС пояснили, что для получения новой услуги необходимо будет представить пакет документов. Затем сотрудники МФЦ сами переправит его в налоговую инспекцию, которая в течение пяти рабочих дней обязана рассмотреть заявление и проверить документы. Далее свидетельство о постановке на учет (ИНН) будет направлено в МФЦ, где его сможет забрать либо сам заявитель, либо его законный представитель.

«Напомним, налоговые органы с 2011 года тесно взаимодействуют с МФЦ, расположенными в Орле и районах области, — говорят в УФНС. — На сегодняшний день многофункциональные центры региона оказывают 18 услуг налоговой службы. В первом полугодии 2020 года специалисты многофункциональных центров оказали налогоплательщикам более 2700 государственных услуг».

ИА «Орелград»