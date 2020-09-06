Орловского почтальона поймали на хищении коммунальных платежей

Женщина присвоила себе небольшую сумму, собранную с граждан.

Уголовное дело о присвоении чужих денежных средств с использованием служебного положения рассмотрел Мценский районный суд. Перед ним предстала теперь уже бывшая сотрудница почты. Было установлено, что прошлым летом ее приняли на работу на должность заместителя начальника отделения почтовой связи. На нее было возложено немало должностных обязанностей, в том числе по учету движения денежных средств.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2019 года она присвоила себе без малого 22 тысячи рублей. Это были деньги, поступившие в почтовую кассу в качестве коммунальных платежей. Следствие и суд пришли к выводу, что служащая обратила их в свою пользу, хотя знала, что несет перед работодателем полную материальную ответственность за сохранность денег в кассе.

В судебном заседании подсудимая согласилась с обвинением, то есть признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ. Женщине назначено наказание в виде лишения на 2 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, а также государственных или муниципальных учреждениях.

ИА «Орелград»