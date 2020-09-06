В Орловской области измерят уровень компьютеризации

Интервьюеры пройдут по домам при поддержке сотрудников полиции.

Как сообщает Орелстат, в сентябре и ноябре 2020 года во всех регионах РФ будет проведено выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей (ИКТ). Полученные данные в дальнейшем планируется использовать при анализе эффективности госпрограммы «Информационное общество». Она, в числе прочего, предусматривает введение электронного документооборота.

«Данное обследование находится на особом контроле у органов исполнительной власти, а в целях обеспечения безопасности граждан — УМВД России по Орловской области, — пояснили в Орелстате.- Выборочное наблюдение населения основано на личном опросе интервьюерами членов домашних хозяйств, попавших в выборку».

Интервьюерами будут представители Орелстата, которые уже прошли соответствующее обучение. Кстати, они обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение и сообщить им о целях и задачах своего визита. Одна из них – получение реальной информации об «уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением». По итогам наблюдения будут составлены рейтинги регионов.

«Во всех субъектах РФ обследование ИКТ в 2020 году проводится одновременно с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения, проживающего по адресам, программно включенным в выборку», — уточнили в Орелстате.

Добавим, что оно пройдет в два этапа: с 14 по 20 сентября и с 16 по 22 ноября.

ИА «Орелград»