Клычков разрешил рекультивировать мусорный полигон

7.9.2020 | 14:01 Новости, Общество

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Областные власти дали добро на реализацию инвестпроекта.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал важное распоряжение, которое может помочь улучшить экологическую обстановку в областной столице. Он распорядился предоставить акционерному обществу «ЭкоСити» право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов. Участок предназначен для реализации масштабного инвестиционного проекта с наименованием

«Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного газа».
Такое право губернатор предоставил компании на основании ее собственного заявления. Подобный механизм в Орловской области действует уже несколько лет. Речь идет об участке, расположенном на окраине Орла, на улице Итальянской, то есть о полигоне для хранения отходов производства и потребления. Кстати, в целевом назначении участка указано «без права захоронения отходов».

Площадь этой земли составляет 5673 квадратных метра. Контроль за исполнением распоряжения Клычков возложил на своего заместителя по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова. Отметим, что уже много лет в Орле идут разговоры о необходимости рекультивации давно уже устаревшего полигона, который время от времени к тому же горит. Несколько лет назад этот вопрос по иску природоохранной прокуратуры рассматривал суд. В ходе разбирательства было установлено, что полигон выработал свой ресурс.

ИА «Орелград»

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