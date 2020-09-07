Отказавшуюся заботиться о ребенке орловчанку поместили под арест

Женщине дали 15 суток административного ареста за отказ работать и платить алименты.

Неприятность произошла с жительницей Колпнянского района. Впрочем, она вполне могла ее избежать, если бы была более сознательной. Подробности сообщили в управлении ФССП России по Орловской области. Местная жительница задолжала крупную сумму по алиментам, которые она по решению суда обязана выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Исполнительное производство в отношении нее было возбуждено судебными приставами отделения по Должанскому и Колпнянскому районам.

«Женщина всячески уклонялась от исполнения родительских обязательств, официально нигде не работала, — рассказали в управлении ФССП. — Должница уже была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Ее наказали обязательными работами. Однако женщина решила, что и это не для нее. Работать она отказалась, то есть отказалась исполнить решение суда. Приставы приняли решение о принудительном приводе. Ее доставили в отделение и составили на нее еще два административных протокола. Женщину обвинили не только в уклонении от исполнения наказания, но и воспрепятствовании приставам.

Она вновь предстала перед судом. Последний, оценив все ее действия, вынес решение об административном аресте сроком на 15 суток. Сообщается, что в камеру нерадивую мать отправили прямо из зала суда. Кроме того, ее предупредили, что если по окончании ареста она не начнет погашать свой долг, то на нее заведут уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». В этом случае ей будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.

ИА «Орелград»