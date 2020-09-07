Под Орлом рецидивиста заставили оплатить лечение потерпевшего

Мужчина также будет отправлен за решетку на несколько лет.

Урицкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина вышел из мест лишения свободы в 2014 году, где провел почти шесть лет. Он был осужден за разбой тем же судом. На этот раз его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).

Жертвой деяний рецидивиста стал его приятель и собутыльник. События развивались по тривиальному сценарию. Бывший осужденный вместе со знакомым распивал спиртное в кухне одного из домов в Нарышкино. По какой-то причине на фоне алкогольного опьянения между ними вспыхнула ссора. Подсудимый несколько раз ударил кулаками собутыльника по голове. Причиненные им травмы оказались такими серьезными, что потерпевшего пришлось госпитализировать.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что предъявленное ему обвинение понятно и с ним он согласен полностью. Это позволило вынести приговор без проведения судебного разбирательства. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области к подсудимому о взыскании с него почти 156 тысяч рублей. Эти деньги были затрачены на лечение потерпевшего. Участвовавший в процессе прокурор просил этот гражданский иск удовлетворить. Впрочем, подсудимый и сам признал исковые требования, поэтому с него будет взыскана указанная сумма.

ИА «Орелград»