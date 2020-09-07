Жителей Орла предупредили о надвигающемся ненастье

МЧС пообещало орловцам дождь с грозой.

В Орловскую область придет ветреная погода с дождями и грозами. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС со ссылкой на метеорологов.

По информации ведомства, с 21.00 7 сентября по 21.00 8 сентября на территории Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди. Где-то они будут сопровождаться грозами.

Ветер ночью будет дуть южный, со скоростью 6-11 м/с. Позже он сменится на северо-западный и усилится до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11..+16, днем потеплеет до +16…+21.

ИА «Орелград»