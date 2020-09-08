Облсуд перейдет на особый режим из-за выборов

В Орловском облсуде будет организовано специальное дежурство.

Орловский областной суд обнародовал график дежурств, которое будет организовано в связи с проведением единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Напомним, в этот день в Орловской области пройдут выборы депутатов муниципального уровня. Самыми масштабными и жаркими обещают стать выборы депутатов Орловского горсовета шестого созыва. Вероятно, будут и жалобы на некие нарушения.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, для обеспечения избирательных прав граждан в связи с проведением выборов не только в Орловский горсовет, но и дополнительных выборов в органы местного самоуправления, и будет организовано дежурство судей и сотрудников аппарата.

Так, в предвыборный день, то есть 12 сентября, в помещении суда в период времени с 9.00 до 18.00 часов нести дежурство будет судья Ольга Циркунова. А в день выборов, то есть 13 сентября, с 8.00 до 20.00 часов будет дежурить судья Марина Угланова. Кстати, обе они входят в состав областной судебной коллегии по административным делам. Помогать судьям в дежурстве будет сотрудник аппарата суда в общественной приемной. Контактный телефон: 41-19-55. отметим, что и в районных судах также будет организовано дежурство.

ИА «Орелград»