В Орле ограбили церковь на 0,5 млн рублей

8.9.2020 | 10:25 Новости, Происшествия

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Воры вынесли из храма золотые кресты.

В Орле разыскивают неизвестных, совершивших кражу в храме иконы Божией Матери «Знамение», рассказала ОГТРК. Эта церковь расположена на улице Маринченко в Северной районе города.

Сообщается, что преступники побывали в храме еще на прошлой неделе, в ночь с четверга на пятницу. Со ссылкой на правоохранительные органы СМИ рассказало, что добычей воров стали золотые крестики и образки, которые прихожане приносили в дар к образу почитаемой Курской Коренной иконы Божией Матери. Общая стоимость похищенного может достигать полумиллиона рублей.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, уже возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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