Орловцам пришлось отдать 1,3 млрд рублей за долги

9.9.2020 | 17:04 Новости, Общество

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Расстаться с деньгами жителям региона помогли судебные приставы.

За семь месяцев текущего года в Орловской области в рамках возбужденных исполнительных производств с должников было взыскано более 1,3 миллиарда рублей. Все эти деньги уже перечислены взыскателям. Такие сведения озвучила пресс-служба регионального управления ФССП России.

«В результате проведенных было окончено и прекращено более 150 тысяч исполнительных производств, — уточнили в ведомстве. – При этом необходимо отметить, что 73,2 процента, или 110 тысяч исполнительных производств было окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов».

Структура обязательств по сравнению с предыдущими годами практически не изменилась. Как и раньше, большая часть исполнительных производств была возбуждена по судебным решениям о взыскании штрафов ГИБДД, кредитной задолженности и налоговых платежей.

В целом в текущем году в подразделениях областного УФССП находилось почти 400 тысяч исполнительных производств. В ведомстве подчеркнули, что это на 64 тысячи производств больше, чем годом ранее. Несмотря на рост нагрузки, приставы со своей задачей справляются.

Сообщается, что они применяют все предусмотренные законом меры, в том числе арест имущества и банковских счетов должников, ограничение в пользовании водительскими правами, а также привлечение к административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»

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