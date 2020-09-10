В Орле столкнулись «Калина» и «Патриот»

10.9.2020 | 10:00 Новости, Происшествия

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Один из водителей получил травмы.

Вчера, 9 сентября около 21.00 в Орле произошло ДТП: на Наугорском шоссе столкнулись «Лада Калина» и УАЗ «Патриот».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем «Калины» сидел 20-летний парень, он ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Плещеевской в направлении улицы Цветаева. В районе дома № 11 по Наугорскому шоссе молодой водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди попутно УАЗ «Патриот» под управлением 55-летнего мужчины.

В ведомстве рассказали, что в аварии пострадал водитель «Калины», он получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Судя по фото с места ДТП, «Калина» получила серьезные повреждения. Передняя часть машины, что называется, всмятку. Тогда как УАЗ визуально практически не пострадал.

ИА «Орелград»

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