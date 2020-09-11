Под Орлом психбольной убил свою мать

11.9.2020 | 10:57 Новости, Происшествия

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Мужчину хотят отправить на принудительное лечение.

Неадекватного орловца, который убил мать, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Трагедия произошла в марте этого года в деревне Золотухино Краснозоренского района. Невменяемый 48-летний сын набросился на свою 69-летнюю мать. В ведомстве рассказали, что все произошло прямо во дворе дома, где жила семья. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина бил мать всем, что подвернулось под руку: железками, палкой. А потом задушил свою жертву руками. Женщина умерла на месте.

В СКР рассказали, что мужчина страдает психическим расстройством. Экспертиза доказала, что в момент преступления от не отдавал себе отчета, что творит. Судить таких преступников нельзя.

— В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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