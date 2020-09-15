Под Орлом почтили память монаха, убитого язычниками

15.9.2020 | 7:33 Новости, Общество

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В Орловской епархии почтили память священномученика Кукши.

Под Мценском почтили память просветителя Орловского края — священномученика Кукши. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Торжества прошли в мужском монастыре святого Кукши, расположенном в Мценском районе. Они были проведены по случаю церковного празднования памяти святого Кукши Печерского. Божественную литургию возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Считается, что в 1113 году по благословению Киевского митрополита в земли вятичей отправилась христианская миссия во главе с Кукшей и его учеником Никоном. По одной из версий, сам Кукша происходил из язычников, причем был сыном князя. Он был взят в плен и обращен в христианство. Затем его постригли в монахи – он был иноком Киево-Печерского монастыря. Задачей миссии была христианизация вятичей.

Согласно преданиям, миссия достигла окрестностей современного Мценска и возвела там небольшой храм. Сам Кукша проповедовал, под его влиянием язычники начали креститься. Однако вскоре он был ими обезглавлен. Считается, что произошло это ранним утром 27 августа (9 сентября) 1113 года, а убийцами много лет считали жрецов и старейшин вятичей.

ИА «Орелград»

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