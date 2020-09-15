Приговор «банде могильщиков» признан справедливым

Облсуд отклонил апелляционную жалобу Эдуарда Троцюка.

Орловский областной суд рассмотрел дело, возбужденной в отношении шести участников организованной преступной группы. Ее лидером и организатором суд и следствие признали Эдуарда Троцюка, экс-начальника отдела инвентаризации захоронений УКХ.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, последний настаивал на своей непричастности к серии совершенных преступлений и просил пересмотра приговора. Апелляционную жалобу подал и один из его подельников. Вердикт был вынесен в июне 2020 года. Как уже рассказывал «Орелград», Советский райсуд Орла тогда признал Троцюка и еще пятерых членов организованной преступной группы виновными в получении взяток за выдачу мест на кладбищах и соответствующей документации.

В результате Троцюку за совершение восьми преступлений было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Также его на два с половиной года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях.

«Судебная коллегия по уголовным делам по результатам апелляционного рассмотрения дела пришла к выводу, что доводы осужденных о непричастности к совершению преступлений опровергаются доказательствами, исследованными судом первой инстанции и приведенными в приговоре, — сообщили в пресс-службе облсуда. — По результатам рассмотрения Орловский областной суд приговор суда первой инстанции признал в части квалификации действий осужденных и назначенного наказания законным обоснованным и справедливым, а доводы апелляционных жалоб осужденных и их адвокатов оставил без удовлетворения».

Словом, облсуд отказался оправдать осужденных, как они того просили. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Напомним, что остальные члены ОПГ получили наказания в виде условного лишения свободы и штрафов. Кроме того, им запретили на определенные сроки заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по погребению и захоронению на муниципальных кладбищах.

ИА «Орелград»