Насмерть снесший пешехода водитель отделался штрафом

Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП под Орлом

Постановление о прекращении уголовного преследования в отношении виновника смертельного ДТП вынес Орловский районный суд. Он удовлетворил ходатайство следователя СО ОМВД России по Орловскому району о назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело было возбуждено в отношении местного жителя, который на момент совершения ДТП работал водителем-экспедитором в одном из ООО. После происшествия ему пришлось сменить работу. Было установлено, что во втором часу ночи он на грузовой «Газели» двигался по трассе М-2 «Крым».

Скорость автомобиля составляла около 70 км/час. По краю проезжей части спокойным шагом шел пешеход. Водитель «Газели» вовремя не заметил его и не успел затормозить. Автомобиль сбил пешехода. Полученные последним травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Действия водителя органом предварительного следствия были квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователь в ходатайстве указал, что это деяние относится к преступлениям средней тяжести, совершенным по неосторожности.

Другие участники процесса не возражали против удовлетворения ходатайства. Родственница погибшего, например, заявила, что обвиняемый неоднократно принес ей свои извинения и компенсировал моральный вред, выплатив ей 500 тысяч рублей. Такое возмещение вреда она сочла достаточным.

Суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении водителя, освободив его от уголовной ответственности. Но при этом виновнику смертельного ДТП придется уплатить судебный штраф в размере 180 тысяч рублей.

ИА «Орелград»