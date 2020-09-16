Орловский суд рассмотрел дело о потерянных пальцах

В Мценске суд защитил права обманутого начальником работника.

Необычное гражданское дело рассмотрел суд Мценского района. Речь шла о защите прав работника, не оформленного работодателем в установленном законом порядке. Ситуацию усугубило получение серьезной травмы.

Как пояснили в Мценском райсуде, местный житель в своем иске указал, что направление на работу он получил на «бирже труда». Его приняли, но трудовой договор с ним не заключили. Более того, без проведения инструктажа его поставили к станку с циркулярной пилой. В результате произошел несчастный случай – работнику отрезало фаланги нескольких пальцев руки.

Более двух месяцев он провел на больничном, после чего попросил руководителя предприятия оформить с ним трудовой договор. Он также потребовал выдать ему заверенные копии приказа о приеме на работу и акта о несчастном случае на производстве. Мужчина хотел, чтобы ему возместили и утраченный заработок.

В суд он пошел, так как его требования были проигнорированы. На этот раз он потребовал от работодателя еще и компенсацию морального вреда. Из сообщения суда следует, что ранее инспекция труда провела проверку по его обращению, «в результате которой документов, подтверждающих трудовые отношения между сторонами, выявлено не было». Там-то амчанину и посоветовали идти в суд.

При рассмотрении дела представители предприятия-ответчика не представили доказательств, подтверждающих отсутствие трудовых отношений и вину самого истца в получении травмы. Суд установил, что трудовые отношения возникли на основании фактического допуска истца к работе с ведома работодателя. Также был установлен факт повреждения здоровья из-за несчастного случая на производстве.

Исковые требования были удовлетворены частично. Работодателя обязали выплатить работнику компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Фонд социального страхования должен будет выплатить ему пособие по временной нетрудоспособности.

ИА «Орелград»