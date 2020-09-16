В школах стартовали испытания, отмененные из-за COVID-19

16.9.2020 | 20:23 Новости, Образование

Читайте нас в Telegram

Орловские школьники напишут всероссийские проверочные работы.

В Орловской области стартуют всероссийские проверочные работы (ВПР), которые должны были пройти еще минувшей весной. Однако тогда из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе испытания были перенесены. В дистанционном формате проводить их не стали. И вот теперь они возобновляются.

Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, в Орловской области проверочные работы будут проведены в качестве входного мониторинга. Их результаты должны помочь школам «выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год».

ВПР пройдут для учеников 5-9 классов, они продлятся до 12 октября. Примечательно, что работы пишутся по программе предыдущего года обучения. При этом школам дано право самостоятельно определять конкретные даты проведения проверочных работ. Главное, успеть провести их до 12 октября. Варианты контрольных измерительных материалов для каждой школы также формируются индивидуально, но берутся из общего банка заданий ВПР.

«Результаты всероссийских проверочных работ, проведенных этой осенью, не будут учитываться при проведении оценки деятельности муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций, а также при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости, — уточнила глава областного департамента образования Татьяна Крымова. — ВПР в первую очередь необходимы учителям и родителям школьников, чтобы понимать, на каком уровне находится ребенок, и своевременно оказать ему педагогическую поддержку».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования