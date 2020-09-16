В школах стартовали испытания, отмененные из-за COVID-19

Орловские школьники напишут всероссийские проверочные работы.

В Орловской области стартуют всероссийские проверочные работы (ВПР), которые должны были пройти еще минувшей весной. Однако тогда из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе испытания были перенесены. В дистанционном формате проводить их не стали. И вот теперь они возобновляются.

Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, в Орловской области проверочные работы будут проведены в качестве входного мониторинга. Их результаты должны помочь школам «выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год».

ВПР пройдут для учеников 5-9 классов, они продлятся до 12 октября. Примечательно, что работы пишутся по программе предыдущего года обучения. При этом школам дано право самостоятельно определять конкретные даты проведения проверочных работ. Главное, успеть провести их до 12 октября. Варианты контрольных измерительных материалов для каждой школы также формируются индивидуально, но берутся из общего банка заданий ВПР.

«Результаты всероссийских проверочных работ, проведенных этой осенью, не будут учитываться при проведении оценки деятельности муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций, а также при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости, — уточнила глава областного департамента образования Татьяна Крымова. — ВПР в первую очередь необходимы учителям и родителям школьников, чтобы понимать, на каком уровне находится ребенок, и своевременно оказать ему педагогическую поддержку».

ИА «Орелград»