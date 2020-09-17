Орловские силовики проверят, почему чиновники не помогли с водой женщине-инвалиду

Ведомство намерено оценить работу администрации Болховского района.

СКР в Орловской области после сообщений в СМИ начало проверку по ситуации в Болховском районе. Речь идет о семье Винокуровых из деревни Струково. Женщина-инвалид после смерти мужа одна воспитывает двух маленьких детей. В доме, где они живут, нет воды. Помочь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, местные чиновники отказывались с традиционным аргументом «денег нет».

О Светлане Винокуровой неделю назад рассказали местные блогеры. На YouTube-канале «Орловец» они опубликовали видео, снятое в Болховском районе. Женщине с инвалидностью третьей группы приходится носить ведрами воду из колодца и греть ее кипятильником, чтобы постирать вещи и искупать детей. При этом на кадрах видно, что в доме у Винокуровых очень опрятно, дети аккуратно одеты и «даже кошки строем ходят», как отметил кто-то в комментариях. Чиновники неоднократно отказывали Светлане в ее просьбе помочь с водой. А подписчики канала и сами блогеры за эту неделю собрали деньги и провели в дом Винокуровых воду, установили ванну.

— В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения жителей водоснабжением и оказания соответствующих мер социальной поддержки, — рассказали вчера, 16 сентября в пресс-службе регионального СКР.

ИА «Орелград»