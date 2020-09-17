Перелыгин и Рыбаковы переходят в горсовет

17.9.2020 | 18:13 Важное, Новости, Политика

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До конца созыва облсовет будет работать в неполном составе

Депутаты орловского облсовета Виталий Рыбаков, Игорь Рыбаков и Руслан Перелыгин слагают полномочия в заксобрании и переходят в горсовет Орла. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Официально Рыбаковы и Перелыгин лишатся мандатов на 52-й сессии облсовета. Соответствующие постановления уже подготовлены.

При этом облсовет до конца созыва в 2021 году будет работать в неполном составе. Мандаты братьев Рыбаковых не достанутся никому — по закону Орловской области довыборы не назначаются, если избранный депутат проработает в заксобрании меньше года. Место Перелыгина же достанется следующему по списку кандидату «Справедливой России».

Рыбаковы и Перелыгин прошли в горсовет Орла по итогам выборов 13 сентября. Виталий Рыбаков одержал победу на округе №21, Игорь Рыбаков — на округе №22, а Руслан Перелыгин прошёл в парламент как №2 списка «Справедливой России» (первым был как раз Игорь Рыбаков).

Также сегодня стало известно, что единственный мандат ЛДПР в горсовете получит Роман Неверов. Ему уступил место сам лидер партии Владимир Жириновский, который был №1 в списке либерал-демократов на выборах-2020.

ИА «Орелград»

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