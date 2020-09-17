В Орел придут дожди и сильный ветер

17.9.2020 | 8:35 Новости, Общество

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МЧС предупредило об ухудшении погоды.

Сегодня, 17 сентября в Орловской области прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупредила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на метеорологов.

До вечера четверга на территории области ожидается переменная облачность. Днем синоптики пообещали кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы усилятся до 17-22 м/с.

При этом будет очень тепло: сегодня днем столбики термометров поднимутся до +23°..+28°.

ИА «Орелград»

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