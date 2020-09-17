В Орле прямо на дорогах арестовали 13 автомобилей

17.9.2020 | 6:59 Новости, Общество

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У владельцев при проверке обнаружились непогашенные долги.

Управление ФССП России по Орловской области отчиталось о результатах очередного рейда по улицам областного центра. Он прошел на территории Заводского района. Судебные приставы применили специальное приложение «Мобильный розыск». Как пояснили в ведомстве, с его помощью можно в считанные минуты получить информацию о наличии или отсутствии у автовладельца задолженности. Для этого достаточно отсканировать государственный регистрационный номер транспортного средства.

Сообщается, что в ходе рейда на улицах Заводского района при помощи такой технологии были проверены сотни машин. Улов оказался «богатым». Судебные приставы наложили арест на 13 транспортных средств, которые принадлежат злостным должникам. В УФССП уточнили, что данные граждане имеют задолженности по кредитам, налогам и коммунальным платежам.

«Кроме того, судебные приставы в ходе рейда информировали автовладельцев о последствиях уклонения от уплаты задолженности и способах ее погашения, — добавили в пресс-службе регуправления ФССП. — Также обращалось внимание граждан на информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», где по фамилии, имени, отчеству можно проверить себя на наличие задолженности».

ИА «Орелград»

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