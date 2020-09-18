На детский телефон доверия в Орле позвонили больше 20 тысяч раз

Служба отмечает 10 лет работы в России.

10 лет назад, в сентябре 2010 года в России появился телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. За годы работы в Орловской области специалисты горячей линии приняли более 20 тысяч обращений.

Детский телефон доверия в регионе работает с 2011 года. Сегодня его деятельность в круглосуточном режиме обеспечивает Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский». В службе работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты. Их главная задача – снять остроту переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного собеседника от опрометчивых поступков, рассказали в Центре.

— Анализируя вместе с абонентом ситуацию, психолог помогает найти варианты выхода из сложившегося положения. Ведь выход — в этом убеждены все сотрудники службы — есть даже в самых сложных, запутанных, критических ситуациях, — считают специалисты Центра.

Общение с психологом происходит анонимно и бесплатно: никто не спросит ваши персональные данные, звонок с любого мобильного или стационарного телефона не требует оплаты.

ИА «Орелград»