Более 33 тысяч орловцев станут присяжными

В списки присяжных заседателей граждан запишут чиновники.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок и сроки составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Орловской области. Он также утвердил количество граждан, которых включат в основной и запасной списки. Согласно губернаторскому постановлению, в общий региональный список будет включено 33 520 жителей региона.

Так, в перечень присяжных заседателей, которых сможет привлекать к участию в процессах Орловский областной суд, внесут 5200 человек. Еще 24 тысячи орловцев будут внесены в общий список присяжных заседателей для привлечения районными судами. И, наконец, 4320 орловцев смогут выступать в качестве присяжных на заседаниях Московского окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда. В запасной список будет включено 8380 орловцев.

Новый порядок набора присяжных заседателей сменит порядок, действовавший в Орловской области с 2013 года. Согласно ему, организация работы по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели возложена на областное управление по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов. Кстати, оно входит в структуру администрации губернатора и правительства Орловской области.

Порядком предусмотрена ежегодная (или по представлению председателя суда в более короткие сроки) проверка и при необходимости изменение и дополнение общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. Этим уже будут заниматься органы местного самоуправления. Отметим, что в списки разрешено включать граждан, постоянно проживающих на территории Орловской области. А в запасные списки можно включать только тех граждан, которые постоянно проживают в населенном пункте по месту нахождения соответствующего суда.

ИА «Орелград»