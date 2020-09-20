Отказавшегося погашать долг орловца отправили за решетку

Мужчина задолжал крупную сумму своему несовершеннолетнему ребенку.

В Орловской области суд рассмотрел очередное уголовное дело, возбужденное по ст. 157 УК РФ (неуплата средств, без уважительных причин, на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Его завел дознаватель службы судебных приставов. Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, фигурантом стал житель Ливенского района.

По решению суда он обязан ежемесячно выплачивать своему несовершеннолетнему ребенку алименты в размере 1/4 части всех видов дохода. Однако отцом мужчина оказался нерадивым и расставаться с деньгами ради собственного ребенка не желал. В результате начал копиться долг.

У мужчины был шанс избежать уголовной ответственности. С ним проводили соответствующие беседы. Ему предлагали трудоустроиться, но ливенец отказался даже явиться в центр занятости. Он ошибался, думая, что без работы алименты с него взыскивать не будут. В этом случае расчет ведется по среднему заработку в регионе.

Для начала нерадивого отца привлекли к ответственности по административной статье. Порой, это помогает, и алиментщики встают на путь исправления. Но это был явно не тот случай. Мужчина по-прежнему отказывался платить, а долг все рос и рос. В результате было заведено уголовное дело, которое рассмотрел местный суд. Мужчина был признан виновным и получил 3 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»