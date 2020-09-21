Три человека пострадали в ДТП под Орлом

Авария произошла в Мценске.

В субботу, 19 сентября во Мценске произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 18.30 на улице Гагарина столкнулись «Черри» и «Фольксваген».

За рулем «Черри» сидел 22-летний парень. Он ехал по улице Гагарина со стороны улицы Пионерской по направлению к улице Ленина. Молодой водитель допустил столкновение с «Фольксвагеном», рассказали в ведомстве. За рулем второй иномарки был 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Черри» и его 42-летний пассажир получили травмы. Пострадал и водитель «Фольксвагена». Сообщается, что всех троих каретой скорой помощи доставили в Мценскую ЦРБ.

ИА «Орелград»