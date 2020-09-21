В Ливнах не поделили дорогу мотоцикл и «семерка»

21.9.2020 | 11:12 Новости, Происшествия

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Одного из водителей увезли в больницу.

В Ливнах не смогли разъехаться мотоциклист и водитель ВАЗовской «семерки». Авария произошла в минувшую субботу в Ливнах, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Около 18.30 36-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал улице Ливенской со стороны улицы Молдавской в направлении автодороги Орел-Тамбов. В районе дома №76 по Ливенской мотоцикл «догнал» ВАЗ-2107 под управлением 64-летнего водителя. В ведомстве уточнили, что «семерка»  двигалась впереди попутно, ее водитель хотел повернуть налево на прилегающую территорию.

Сообщается, что в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. С места ДТП его увезли в БСМП им. Семашко, но после осмотра медиков отпустили.

ИА «Орелград»

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