В тройном ДТП в Орле пострадала девушка

21.9.2020 | 10:43 Новости, Происшествия

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Она была водителем одной из машин.

В субботу, 19 сентября около 14.00 в Орле произошло тройное ДТП. На Кромском шоссе столкнулись БМВ, ВАЗ и ЗАЗ. В аварии пострадала водитель одного из автомобилей.

Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. За рулем БМВ сидел 32-летний водитель, который ехал по Кромскому шоссе со стороны улицы Машиностроительной в направлении улицы Кромской.  В районе «Гринна» иномарка столкнулась с ВАЗ-2114 под управлением 26-летней девушки. А потом – с ЗАЗ «Вида», за рулем которого сидел 34-летний мужчина.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП девушка – водитель «четырнадцатой» получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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