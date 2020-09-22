Орловских чиновников не возьмут на работу без согласования свыше

Порядок согласования кандидатов будет действовать в сфере образования.

Правительство Орловской области утвердило порядок согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городов. Речь идет о заместителях глав местных администраций и руководителях структурных подразделений или отраслевых органов местных же администраций, работающих в сфере образования.

Правительственный документ устанавливает для соискателей таких должностей целую процедуру согласования сверху. Окончательное решение о том, кого брать на работу, а кого нет, будет принимать региональный департамент образования. Как следует из постановления, процедура необходима для оценки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения указанных выше должностей.

Глава местной администрации, фактически, не сможет сам назначать своего заместителя, курирующего школы, детсады и другие образовательные учреждения. Он должен будет подать в областной департамент пакет документов, обосновывающих причины выбора определенного кандидата на должность. Для рассмотрения заявок в департаменте создадут специальную комиссию.

От ее решения и будет в каждом конкретном случае зависеть судьба соискателя. Заседания обещают собирать по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Члены комиссии получили право проводить с претендентами на чиновничьи посты собеседования, которое может иметь решающее значение. При желании, такое испытание можно сделать очень непростым.

«В ходе собеседования члены комиссии могут задавать вопросы по представленной кандидатом аналитической карте (алгоритму защиты проекта) на территории соответствующего муниципального образования», — следует из постановления областного правительства.

ИА «Орелград»