Суд объяснил, может ли быть у разведенных супругов общим долг по ипотеке

Областная коллегия по гражданским делам рассмотрела любопытный спор.

Орловский областной суд рассмотрел дело об «общем долге» бывших супругов за «военную ипотеку». Подробности рассказали в пресс-службе облсуда. Иск к своей экс-супруге подал военнослужащий. Он попросил признать общими обязательства по кредиту и поделить доли в них.

Истец пояснил, что в период брака они с женой купили квартиру. Жилье было приобретено в рамках «военной ипотеки», на средства, предоставленные ему как военнослужащему. Однако затем пара распалась. При разделе имущества суд поделил пополам и спорную квартиру.

Муж посчитал, что при таких обстоятельствах платить ипотеку они с бывшей женой тоже должны пополам. Но суды двух инстанций ему отказали. Было установлено, что истец является участником «накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих». Основанием для его исключения из реестра может стать увольнение с военной службы.

При досрочном увольнении участники программы должны возместить государству выплаченные из бюджета суммы. Дело в том, что ипотеку оплачивает Федеральное государственное казенное учреждение «Росвоенипотека».

«По смыслу норм семейного законодательства РФ для раздела общих долгов на стороне одного из супругов должна иметься обязанность по возврату заемных средств, потраченных на общие нужды, — пояснили в облсуде. — Однако на момент рассмотрения спора у истца не имелось такой обязанности».

То есть, во время брака платил не истец, а «Росвоенипотека», и поэтому в данном случае обязательства не могут быть признаны общими для экс-супругов.

«Поскольку обязательства по кредитному договору перед кредитором за военнослужащим исполняло и исполняет Федеральное государственное казенное учреждение «Росвоенипотека», оснований для удовлетворения исковых требований не имелось», — резюмируют в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»