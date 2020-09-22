В Орловском полесье зубр провалился в колодец

Для его спасения пришлось копать траншею.

Почти два дня длилась спасательная операция в Орловском полесье. Взрослый зубр провалился в старый колодец. Чтобы его достать, пришлось привлечь технику. О происшествии рассказали на странице национального парка в соцсети.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало вчера. В ночь с 16 на 17 сентября сотрудники Красниковского участкового лесничества в заброшенном колодце нежилого поселка Пролетарский обнаружили зубра. Животное провалилось задней частью туловища.

— Бедолага был уставшим и напуганным, однако мужественно перенес процесс спасения, подпуская к себе людей. А ведь бояться действительно было что. Как известно, несмотря на свою мощь, дикие зубры избегают шумные места. Звук от обычного автомобиля отпугивает животных, заставляя их отступить и спрятаться в лесном массиве. Здесь же спасательная техника работала в непосредственной близости к животному, — рассказали в отделе науки ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье».

Чтобы спасти «узника», потребовалось подкопать небольшую траншею. После освобождения из западни зубр какое-то время приходил в себя. Сотрудники лесничества оказывали зубру первую ветеринарную помощь и кормили.

Они рассказали, что уже на следующий день зубр почувствовал себя лучше и отправился в лес к своим сородичам. В настоящее время здоровью животного ничего не угрожает.

ИА «Орелград»