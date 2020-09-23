Орловцам предложили пройти тест на бизнесменов

Испытание разработали профессиональные психологи

Центр оказания услуг «Мой бизнес» предложил орловцам проверить предпринимательские способности и пройти тест, разработанный психологами. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

«Он поможет определить, насколько вы готовы стать предпринимателем и открыть свое дело. В режиме онлайн просто ответьте на вопросы и узнайте, какие предпринимательские качества у вас уже есть, а какие только предстоит развить», — рассказали в центре.

Тест состоит из 91 вопроса, на прохождение уйдет около 8 минут. Итоговый отчет высылается на электронную почту. Кроме способностей к бизнесу, он измерит уровень мотивации, самооценку и психогеометрию.

Испытание доступно по ссылке, возрастное ограничение 13+.

ИА «Орелград»