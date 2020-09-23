В Орле резко выросло число отсроченных рецептов

На отсроченном обслуживании находятся рецепты для льготников.

В Орловской области в 2020 году основными выявленными нарушениями в сфере бесплатного лекарственного обеспечения стало не обеспечение орловцев лекарствами и отсутствие контроля со стороны департамента здравоохранения за назначением препаратов и оформлением рецептов. Об этом говорится в «Докладе по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований и обеспечение граждан» территориального органа Росздравнадзора.

Из него следует, что по итогам первого полугодия 2020 года в Орловской области на отсроченном обслуживании находились 16 рецептов, выписанных больным высокозатратными нозологиями. Для сравнения, в прошлом году на ту же дату таких отсроченных рецептов не было вообще. Кроме того, на 1 июля 2020 года в регионе насчитывалось 80 отсроченных рецептов (в 2019 году – 10) для обеспечения льготными лекарствами граждан за счет федерального бюджета, 31 рецепт (в 2019 году – 3) – за счет средств регионального бюджета.

Также сообщается, что в первой половине текущего года в территориальный орган Росздравнадзора орловцы чаще всего обращались по вопросам бесплатного обеспечения такими препаратами как «Золадекс», «Вилдаглиптин», «Кеппра», «Риоцигуат» и «Тоцилизумаб», а также тест-полосками для измерения уровня глюкозы в крови. Кроме того, от больных онкологическими заболеваниями поступали жалобы на плохое обеспечение препаратами «Палбоциклиб» и «Летрозол».

ИА «Орелград»