Орловцу, вступившему в схватку с полицией, ужесточили наказание

Облсуд изменил приговор в отношении ранее судимого жителя Болхова.

Как сообщает Болховский районный суд, апелляционная инстанция изменила обвинительный приговор, который пару месяцев назад был вынесен в отношении жителя Болхова. Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений. Во-первых, он оскорбил сотрудников полиции, причем сделал это публично, на улице. Во-вторых, он применил в отношении полицейских насилие.

Из материалов дела следует, что мужчина привлек внимание наряда своим неадекватным поведением. Он шел по улице, сильно шатаясь из стороны в сторону, и при этом громко и нецензурно выражался. Было ясно, что прохожий очень пьян. Полицейские подъехали к нему на служебном автомобиле и потребовали прекратить нарушение общественного порядка.

В ответ они получили порцию личных оскорблений. А затем пьяный прохожий несколько раз ударил полицейского, в том числе угодив ему кулаком в глаз. Дебошира все-таки скрутили и доставили в отдел полиции для выяснения личности. Оказалось, что ранее он уже был судим, в том числе за совершение кражи.

В суде подсудимый вину признал лишь частично. Он не отрицал, что бранился на полицейских и оскорблял их, но отрицал, что кого-то бил. По его версии, все происходило с точностью, да наоборот. Дескать, это полицейские его били и делали это так, что сами поранились. Видимо, сотрудник полиции вероломно своим глазом ударил по кулаку подсудимого. Впрочем, к его версии все отнеслись скептически.

Суд первой инстанции назначил болховчанину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной в колонии общего режима. Апелляционным определением Орловского областного суда приговор был изменен. В результате срок заключения подсудимому был увеличен до 3 лет и 2 месяцев.

ИА «Орелград»