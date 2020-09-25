В финансовом комитете горсовета Орла будет 12 депутатов

Зато в четырех комитетах будет всего по три парламентария
Горсовет Орла на первой сессии нового созыва 25 сентября утвердил состав комитетов и их председателей. Самым многочисленным оказался комитет по бюджету и налогам — в него вошли сразу 12 депутатов.
Вместе с тем в четырех комитетах горсовета будет всего по три депутата. Вот их состав:
Комитет по бюджету и налоговой политике
- Бояринцев Андрей Александрович
- Елесин Сергей Владимирович
- Игнатов Дмитрий Владимирович
- Клепов Константин Владимирович
- Козлов Юрий Николаевич
- Кутенев Сергей Николаевич
- Нерушев Тимур Алексеевич — председатель комитета
- Новиков Василий Фёдорович
- Панухник Виктор Николаевич
- Паршиков Николай Александрович
- Рыбаков Игорь Анатольевич
- Себякин Сергей Николаевич
Комитет по муниципальной собственности и землепользованию
- Дынкович Иван Сергеевич
- Цуканов Игорь Михайлович — председатель комитета
- Чикин Алексей Николаевич
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
- Букалов Владимир Владимирович
- Жуков Илья Дмитриевич
- Котляр Юрий Алексеевич
- Швалов Сергей Николаевич — председатель комитета
Комитет по строительству, перспективному развитию города
- Глущенко Валерий Владимирович — председатель комитета
- Головин Александр Алексеевич
- Коновалов Игорь Викторович
- Косогов Евгений Владимирович
- Неверов Роман Андреевич
- Негин Владимир Владимирович
- Перелыгин Руслан Викторович
- Рыбаков Виталий Анатольевич
- Строев Владимир Владимирович
- Цурков Андрей Александрович
Комитет по экономической политике и развитию предпринимательства
- Бутусов Владимир Петрович — председатель комитета
- Грачёв Юрий Николаевич
- Щербин Александр Александрович
Комитет по правовому регулированию местного самоуправления
- Мотякина Ангелина Владимировна
- Родин Александр Кузьмич — председатель комитета
- Шатохин Евгений Алексеевич
Комитет по образованию, культуре и социальной политике
- Антошкина Лариса Васильевна
- Малыгина Татьяна Николаевна — председатель
- Франко Марина Федоровна
Напомним, председателем горсовета Орла в новом созыве остался Василий Новиков. Его заместителями на зарплате стали Иван Дынкович и Владимир Негин, без зарплаты — Сергей Себякин и Владимир Строев.
ИА «Орелград»