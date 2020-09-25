В финансовом комитете горсовета Орла будет 12 депутатов

Зато в четырех комитетах будет всего по три парламентария

Горсовет Орла на первой сессии нового созыва 25 сентября утвердил состав комитетов и их председателей. Самым многочисленным оказался комитет по бюджету и налогам — в него вошли сразу 12 депутатов.

Вместе с тем в четырех комитетах горсовета будет всего по три депутата. Вот их состав:

Комитет по бюджету и налоговой политике

Бояринцев Андрей Александрович Елесин Сергей Владимирович Игнатов Дмитрий Владимирович Клепов Константин Владимирович Козлов Юрий Николаевич Кутенев Сергей Николаевич Нерушев Тимур Алексеевич — председатель комитета Новиков Василий Фёдорович Панухник Виктор Николаевич Паршиков Николай Александрович Рыбаков Игорь Анатольевич Себякин Сергей Николаевич

Комитет по муниципальной собственности и землепользованию

Дынкович Иван Сергеевич Цуканов Игорь Михайлович — председатель комитета Чикин Алексей Николаевич

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству

Букалов Владимир Владимирович Жуков Илья Дмитриевич Котляр Юрий Алексеевич Швалов Сергей Николаевич — председатель комитета

Комитет по строительству, перспективному развитию города

Глущенко Валерий Владимирович — председатель комитета Головин Александр Алексеевич Коновалов Игорь Викторович Косогов Евгений Владимирович Неверов Роман Андреевич Негин Владимир Владимирович Перелыгин Руслан Викторович Рыбаков Виталий Анатольевич Строев Владимир Владимирович Цурков Андрей Александрович

Комитет по экономической политике и развитию предпринимательства

Бутусов Владимир Петрович — председатель комитета Грачёв Юрий Николаевич Щербин Александр Александрович

Комитет по правовому регулированию местного самоуправления

Мотякина Ангелина Владимировна Родин Александр Кузьмич — председатель комитета Шатохин Евгений Алексеевич

Комитет по образованию, культуре и социальной политике

Антошкина Лариса Васильевна Малыгина Татьяна Николаевна — председатель Франко Марина Федоровна

Напомним, председателем горсовета Орла в новом созыве остался Василий Новиков. Его заместителями на зарплате стали Иван Дынкович и Владимир Негин, без зарплаты — Сергей Себякин и Владимир Строев.

ИА «Орелград»