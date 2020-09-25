В Орле иномарка сбила велосипедиста

25.9.2020 | 11:09 Новости, Происшествия

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Авария произошла напротив стадиона Ленина.

В четверг, 24 сентября на перекрестке напротив стадиона Ленина в Орле произошло ДТП. Дорогу не поделили иномарка и велосипедист.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 17.00 42-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по улице Лескова со стороны Полесской. Под колеса иномарки попал 49-летний велосипедист, который следовал по улице Тургенева со стороны улицы Новой.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, после осмотра медиков его отпустили, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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