В Орле иномарка сбила велосипедиста

Авария произошла напротив стадиона Ленина.

В четверг, 24 сентября на перекрестке напротив стадиона Ленина в Орле произошло ДТП. Дорогу не поделили иномарка и велосипедист.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 17.00 42-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по улице Лескова со стороны Полесской. Под колеса иномарки попал 49-летний велосипедист, который следовал по улице Тургенева со стороны улицы Новой.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, после осмотра медиков его отпустили, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»